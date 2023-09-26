Румунія планує придбати 32 винищувачі F-35 за $6,5 млрд

Румунія планує придбати 32 винищувачі останнього покоління F-35 у американського виробника Lockheed Martin за 6,5 млрд доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на дані румунського міністерства оборони.

Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії (CSAT) у квітні, і оборонне відомство заявило, що тепер просить парламент дати згоду на початок процесу закупівлі цього року.

Попередня угода включає логістичні та тренувальні послуги, авіаційні тренажери і боєприпаси разом з літаками, а також опцію для Румунії на придбання ще 16 F-35 пізніше.

Остаточні контракти навряд чи будуть підписані до наступного року, а міністр оборони Анджел Тилвар раніше заявляв, що перші літаки будуть поставлені не раніше 2030 року.

Нагадаємо, 15 вересня до Данії прибули перші винищувачі F-35, які мають замінити призначені для України F-16.

Наприкінці серпня Держдеп США схвалив продаж Чехії винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання в рамках угоди на 5,62 млрд доларів.