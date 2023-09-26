Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-35 за $6,5 млрд

Румыния планирует приобрести 32 истребителя последнего поколения F-35 у американского производителя Lockheed Martin за 6,5 млрд долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные румынского министерства обороны.

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии (CSAT) в апреле, и оборонное ведомство заявило, что теперь просит парламент дать согласие на начало процесса закупки в этом году.

Предварительное соглашение включает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы вместе с самолетами, а также опцию для Румынии на приобретение еще 16 F-35 позже.

Окончательные контракты вряд ли будут подписаны до следующего года, а министр обороны Анджел Тилвар ранее заявлял, что первые самолеты будут поставлены не ранее 2030 года.

Напомним, 15 сентября в Данию прибыли первые истребители F-35, которые должны заменить предназначенные для Украины F-16.

В конце августа Госдеп США одобрил продажу Чехии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования в рамках сделки на 5,62 млрд долларов.