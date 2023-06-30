Держдеп США схвалив продаж Чехії винищувачів F-35
Державний департамент США схвалив продаж Чехії винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання в рамках угоди на 5,62 мільярда доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Агентство оборонного співробітництва Пентагону.
Агентство повідомило Конгрес США про можливий продаж напередодні.
Основними підрядниками будуть компанії Lockheed Martin, Raytheon і Boeing.
Всього Чехія запросила у США 24 винищувачі F-35.
Схвалений Держдепом пакет також включатиме 70 ракет середньої дальності AIM-120C-8 "повітря-повітря" (AMRAAM), авіабомби різного типу, допоміжне обладнання, запасні частини і технічну підтримку.
У Пентагоні зазначили, що продаж винищувачів F-35 Чехії посилить обороноздатність країни.
Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Вища рада нацбезпеки Румунії ухвалила рішення домовлятися про купівлю найсучасніших американських винищувачів F-35.