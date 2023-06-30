Держдеп США схвалив продаж Чехії винищувачів F-35

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Державний департамент США схвалив продаж Чехії винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання в рамках угоди на 5,62 мільярда доларів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Агентство оборонного співробітництва Пентагону. Агентство повідомило Конгрес США про можливий продаж напередодні. Основними підрядниками будуть компанії Lockheed Martin, Raytheon і Boeing. Всього Чехія запросила у США 24 винищувачі F-35. Схвалений Держдепом пакет також включатиме 70 ракет середньої дальності AIM-120C-8 "повітря-повітря" (AMRAAM), авіабомби різного типу, допоміжне обладнання, запасні частини і технічну підтримку. У Пентагоні зазначили, що продаж винищувачів F-35 Чехії посилить обороноздатність країни. Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Вища рада нацбезпеки Румунії ухвалила рішення домовлятися про купівлю найсучасніших американських винищувачів F-35.

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