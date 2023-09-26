У соцмережах поширюють фейк про затримання прем'єрки Естонії поліцейськими

Невідомі шахраї поширюють у Facebook рекламу з колажем, на якому прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас нібито затримує поліція – так вони намагаються виманити в користувачів гроші.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Postimees.

Допис у Facebook розміщений нібито від імені польської компанії з виробництва побутової техніки, але акаунт, від імені якого поширюється реклама, виявився фейковим.

Фото: Postimees

У разі натискання на рекламне повідомлення користувач відкриває фейкову публікацію нібито видання Delfi, де фотожабу з поліцейськими і Каллас доповнює ще один колаж. На ньому люди з розмитими обличчями ведуть під руки чоловіка з обличчям Арво Халліка, чоловіка Каї Каллас.

Фейкова публікація переповідає скандал про виявлений у Арво Халліка зв’язок із російським бізнесом, а далі сайт рекламує платформу, яка обіцяє за переказ у 250 доларів можливість "одним кліком мишки заробити" понад мільйон доларів.

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії раніше неодноразово закликав громадян бути пильними й не піддаватися на виверти шахраїв, кінцева мета яких – викрасти накопичення довірливих людей.

Нагадаємо, як з'ясували минулого місяця ЗМІ, транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

Каллас назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.