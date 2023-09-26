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У соцмережах поширюють фейк про затримання прем'єрки Естонії поліцейськими

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Вівторок, 26 вересня 2023, 17:25

Невідомі шахраї поширюють у Facebook рекламу з колажем, на якому прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас нібито затримує поліція – так вони намагаються виманити в користувачів гроші.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Postimees.

Допис у Facebook розміщений нібито від імені польської компанії з виробництва побутової техніки, але акаунт, від імені якого поширюється реклама, виявився фейковим.

 
Фото: Postimees

У разі натискання на рекламне повідомлення користувач відкриває фейкову публікацію нібито видання Delfi, де фотожабу з поліцейськими і Каллас доповнює ще один колаж. На ньому люди з розмитими обличчями ведуть під руки чоловіка з обличчям Арво Халліка, чоловіка Каї Каллас.

Фейкова публікація переповідає скандал про виявлений у Арво Халліка зв’язок із російським бізнесом, а далі сайт рекламує платформу, яка обіцяє за переказ у 250 доларів можливість "одним кліком мишки заробити" понад мільйон доларів.

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії раніше неодноразово закликав громадян бути пильними й не піддаватися на виверти шахраїв, кінцева мета яких – викрасти накопичення довірливих людей.

Прем'єрка Естонії заявила парламенту, що її чоловік ніколи не вів справ із РФ

Нагадаємо, як з'ясували минулого місяця ЗМІ, транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

Каллас назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.

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