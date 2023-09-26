В соцсетях распространяют фейк о задержании премьера Эстонии полицейскими

Неизвестные мошенники распространяют в Facebook рекламу с коллажем, на котором премьер-министра Эстонии Каю Каллас якобы задерживает полиция – так они пытаются выманить у пользователей деньги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Postimees.

Сообщение в Facebook размещено якобы от имени польской компании по производству бытовой техники, но аккаунт, от имени которого распространяется реклама, оказался фейковым.

Фото: Postimees

При нажатии на рекламное сообщение пользователь открывает фейковую публикацию якобы издания Delfi, где фотожабу с полицейскими и Каллас дополняет еще один коллаж. На нем люди с размытыми лицами ведут под руки мужчину с лицом Арво Халлика, мужа Каи Калласа.

Фейковая публикация пересказывает скандал об обнаруженной у Арво Халлика связи с российским бизнесом, а дальше сайт рекламирует платформу, которая обещает за перевод в 250 долларов возможность "одним кликом мышки заработать" более миллиона долларов.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии ранее неоднократно призывал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, конечная цель которых – похитить накопления доверчивых людей.

Напомним, как выяснили в прошлом месяце СМИ, транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

Каллас назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.