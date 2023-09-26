В соцсетях распространяют фейк о задержании премьера Эстонии полицейскими
Вторник, 26 сентября 2023, 17:25
Неизвестные мошенники распространяют в Facebook рекламу с коллажем, на котором премьер-министра Эстонии Каю Каллас якобы задерживает полиция – так они пытаются выманить у пользователей деньги.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Postimees.
Сообщение в Facebook размещено якобы от имени польской компании по производству бытовой техники, но аккаунт, от имени которого распространяется реклама, оказался фейковым.
При нажатии на рекламное сообщение пользователь открывает фейковую публикацию якобы издания Delfi, где фотожабу с полицейскими и Каллас дополняет еще один коллаж. На нем люди с размытыми лицами ведут под руки мужчину с лицом Арво Халлика, мужа Каи Калласа.
Фейковая публикация пересказывает скандал об обнаруженной у Арво Халлика связи с российским бизнесом, а дальше сайт рекламирует платформу, которая обещает за перевод в 250 долларов возможность "одним кликом мышки заработать" более миллиона долларов.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии ранее неоднократно призывал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, конечная цель которых – похитить накопления доверчивых людей.
Напомним, как выяснили в прошлом месяце СМИ, транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.
Каллас назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.
Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.