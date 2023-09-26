Визит министра обороны Германии в Эстонию омрачил спор по поводу военной техники

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 26 сентября, прибыл с визитом в Эстонию, однако его поездка была омрачена спором о военной технике на родине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Писториус и его делегация прибыли утром на авиабазу Эмари, которая неоднократно использовалась немецкими ВВС как база для миссии НАТО.

Однако в последние дни выяснилось, что Бундесвер заказал у немецкого производителя цифровые радиостанции на 1,3 миллиарда евро, но, очевидно, есть проблемы с их установкой в танках, боевых машинах и грузовиках. Одна из проблем заключается в том, что пока нет никаких гарантий, что устройства вообще можно будет установить в транспортные средства.

Писториус накануне признал задержку с установкой радиооборудования.

Отвечая на вопрос, как Бундесвер мог приобрести радиостанции стоимостью более 1 миллиарда евро, не проверив, как они могут быть установлены в транспортных средствах, Писториус сказал: "Это будет выяснено: "Это будет выяснено в ближайшие недели и месяцы. Я несколько раздражен этим".

Он отметил, что приказ был отдан в декабре, "то есть еще до моего прихода". В это время должность министра обороны занимала Кристин Ламбрехт.

Накануне Писториус во время визита в Латвию заверил страны Балтии в солидарности и помощи Германии на фоне агрессивной войны России против Украины.