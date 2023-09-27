У Нідерландах розповіли, від чого залежать терміни постачання F-16 Україні

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що поставка винищувачів F-16 до України почнеться 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю MSNBC.

Очільниця Міноборони зазначила, що постачання літаків залежить від термінів навчання українських пілотів. За її словами, вона не знає, скільки часу займатиме підготовка, але оцінює цей період у шість-вісім місяців.

"Ми переходимо на винищувачі F-35, тож ми можемо поставити F-16, щойно зможемо здійнити цей перехід. Те саме стосується Норвегії, Данії, тож ці речі потребують часу", – наголосила Оллонгрен.

Міністерка додала, що передача винищувачів – це також сигнал, який надсилається не тільки Києву, але й Москві.

"Це сигнал, що ми там, і ми допомагатимемо українцям стільки, скільки знадобиться, і ми надаватимемо їм зброю та боєприпаси, а також працюватимемо над зміцненням їхніх збройних сил, адже після того, як буде мир, Росія нікуди не дінеться", – резюмувала Оллонгрен.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.

Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції"

Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили Данія, Нідерланди і Норвегія.

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