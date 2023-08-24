Норвегія підтвердила, що передасть Україні F-16

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві в четвер підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16.

Про це пише "Європейська правда".

"Норвегія підтримує Україну в її зусиллях зі створення сучасної системи протиповітряної оборони. Це важливо і необхідно. Ми вже вирішили навчати українських пілотів винищувачів і влітку оголосили, що надамо два норвезькі винищувачі F-16 для тренувань", – заявив норвезький прем'єр на пресконференції в Києві.

"Ми плануємо передати Україні норвезькі винищувачі F-16 і надамо подальшу інформацію про передання, кількість і терміни поставки в належний час", – додав він.

За даними норвезького суспільного мовника NRK, може йтись про п'ять-десять літаків.

Голова уряду Норвегії підкреслив, що Осло передаватиме F-16 у тісній співпраці із союзниками, зокрема Данією та Нідерландами, які раніше оголосили про такий крок.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.