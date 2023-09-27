В Нидерландах рассказали, от чего зависят сроки поставок F-16 Украине

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставка истребителей F-16 в Украину начнется в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью MSNBC.

Руководительница Минобороны отметила, что поставки самолетов зависит от сроков обучения украинских пилотов. По ее словам, она не знает, сколько времени будет занимать подготовка, но оценивает этот период в шесть-восемь месяцев.

"Мы переходим на истребители F-35, поэтому мы можем поставить F-16, как только сможем осуществить этот переход. То же касается Норвегии, Дании, поэтому эти вещи требуют времени", – подчеркнула Оллонгрен.

Министр добавила, что передача истребителей – это также сигнал, который посылается не только Киеву, но и Москве.

"Это сигнал, что мы там, и мы будем помогать украинцам столько, сколько понадобится, и мы будем предоставлять им оружие и боеприпасы, а также работать над укреплением их вооруженных сил, ведь после того, как будет мир, Россия никуда не денется", – резюмировала Оллонгрен.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции"

О решении передать Украине F-16 уже объявили Дания, Нидерланды и Норвегия.

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