Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл пояснив, у чому інтерес Сполучених Штатів допомагати Україні у загарбницькій війні Росії на тлі зменшення підтримки Києва з боку його партії.

Як пише "Європейська правда", про це він говорив під час віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир", організованого CEPA (Центр аналізу європейської політики), повідомляє "Голос Америки".

За його словами, якщо президент РФ Владімір Путін виграє війну, наступною буде країна НАТО, тому, вважає він, набагато розумніше зупинити це вторгнення, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці.

"Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, КНДР та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють. Щодо нашого ВВП – це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні", – зазначив Макконнелл.

Він зауважив, що коли США відправляють зброю та боєприпаси в Україну, вони заміщують чимало своїх активів на більш сучасне, передове обладнання, додавши, що Вашингтон мав би відновлювати свою промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку РФ та КНР.

На його думку, причиною того, що підтримка серед республіканців падає, є опозиція колишнього президента Дональда Трампа, назвавши це поганою новиною. Втім, хороша новина, зазначив політик, – це те, що керівництво Конгресу та лідери комітетів збройних сил, зовнішніх відносин і розвідки, бюджетних питань – у таборі підтримки українців.

"Я думаю, що американський народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи", – додав Макконнелл.

"Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від Далекого Сходу, і ось там наші справжні тривоги. Але прем’єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані. Отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню", – пояснив лідер республіканців у Сенаті.

Напередодні спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті заявив, що серед членів палати не знайдеться голосів для підтримки бюджетної пропозиції Сенату для уникнення шатдауну – тимчасового припинення роботи федеральних органів влади – з передбаченим для України фінансуванням.

За його словами, сенатська пропозиція не знайде голосів у Палаті представників, натомість там розглядатимуть запропонований республіканцями законопроєкт із додатковим фінансуванням захисту кордону.

У Держдепі США раніше запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду.

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