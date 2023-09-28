Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл объяснил, в чем интерес Соединенных Штатов помогать Украине в захватнической войне России на фоне уменьшения поддержки Киева со стороны его партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он говорил во время виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", организованного CEPA (Центр анализа европейской политики), сообщает "Голос Америки".

По его словам, если президент РФ Владимир Путин выиграет войну, следующей будет страна НАТО, поэтому, считает он, гораздо разумнее остановить это вторжение, и единственные, кто готов участвовать в этом, – это сами украинцы.

"Мы стоим здесь против Китая, России, КНДР и Ирана. Это уже говорит, что вы на правильной стороне. Во-вторых, мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют. Относительно нашего ВВП – это действительно малая доля, которую мы предоставляем для этих усилий в Украине", — отметил Макконнелл.

Он отметил, что когда США отправляют оружие и боеприпасы в Украину, они замещают немало своих активов на более современное, передовое оборудование, добавив, что Вашингтон должен восстанавливать свою промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны РФ и КНР.

По его мнению, причиной того, что поддержка среди республиканцев падает, является оппозиция бывшего президента Дональда Трампа, назвав это плохой новостью. Впрочем, хорошая новость, отметил политик, — это то, что руководство Конгресса и лидеры комитетов вооруженных сил, внешних отношений и разведки, бюджетных вопросов – в лагере поддержки украинцев.

"Я думаю, что американский народ в определенной степени введен в заблуждение. Я не думаю, что они понимают факты. Украинцы проявляют мужество и отвагу и, я думаю, что это вдохновляет остальной мир, который выбирает своих лидеров, страны, которыми не управляют автократы", — добавил Макконнелл.

"Есть некоторые американцы, которые говорят, что это далеко от Дальнего Востока, и вот там наши настоящие тревоги. Но премьер-министр Японии сказал, что если вы хотите отправить сообщение президенту Си, бейте Путина в Украине. Южные корейцы обеспокоены, филиппинцы обеспокоены, австралийцы обеспокоены. Итак, это действительно имеет огромное влияние на Азию и будущее Тайваня", — пояснил лидер республиканцев в Сенате.

Накануне спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что среди членов палаты не найдется голосов для поддержки бюджетного предложения Сената во избежание шатдауна – временного прекращения работы федеральных органов власти – с предусмотренным для Украины финансированием.

По его словам, сенатское предложение не найдет голосов в Палате представителей, зато там будут рассматривать предложенный республиканцами законопроект с дополнительным финансированием защиты границы.

В Госдепе США ранее заверили, что Вашингтон способен продолжать оказывать военную помощь и помощь в сфере безопасности Киеву и в случае временной остановки работы правительства.

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