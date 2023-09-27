У Палаті представників США проти проєкту Сенату для уникнення шатдауну з $6 млрд для України

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що серед членів палати не знайдеться голосів для підтримки бюджетної пропозиції Сенату для уникнення шатдауну – тимчасового припинення роботи федеральних органів влади – з передбаченим для України фінансуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Напередодні Сенат США погодив проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має профінансувати роботу американського уряду на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

У проєкті, серед іншого, передбачені понад 6,1 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда – на економічну підтримку.

Але Маккарті в середу заявив, що сенатська пропозиція не знайде голосів у Палаті представників, натомість там розглядатимуть запропонований республіканцями законопроєкт із додатковим фінансуванням захисту кордону.

"Я не бачу підтримки (проєкту Сенату. – Ред.) у Палаті представників", – сказав спікер журналістам, водночас висловивши сподівання, що альтернативний бюджетний законопроєкт Палати схвалять до п’ятниці.

Субота – крайній день погодження тимчасового бюджету для Конгресу, оскільки в неділю, 1 жовтня, починається новий бюджетний рік, і без фінансування федеральному уряду США загрожує шатдаун.

У Держдепі США раніше запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду.

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