Держдеп: Попри вплив шатдауну військова підтримка України продовжиться

Державний департамент США закликав Конгрес проголосувати бюджет та уникнути шатдауну – тимчасового призупинення роботи уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

Відповідаючи на питання, чи розглядає Держдеп можливість винятку для своїх операцій в Україні у разі шатдауну, він сказав, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву попри такий сценарій.

Водночас, додав Міллер, коли в уряду є певна кількість людей, які не можуть вийти на роботу, це може вплинути на темпи будь-яких поставок.

"Ось чому ми вважаємо, що шатдаун викличе таке занепокоєння, і чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд", – пояснив речник.

Раніше спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону попри свої попередні слова про наміри вилучити ці кошти.

Перед цим телеканал CNN повідомляв, що лідери республіканських фракцій у Конгресі США обговорюють можливе вилучення фінансування допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів із оборонного бюджету, щоб розблокувати голосування за інші бюджетні питання.

У Міноборони США заявляли, що шатдаун може вплинути на обсяги військової допомоги Україні.

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