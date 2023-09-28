Очищення Бранденбурзьких воріт після кліматичних активістів буде довшим і дорожчим, ніж вважали

Очищення Бранденбурзьких воріт у німецькій столиці Берліні після протесту кліматичних активістів, які облили популярну туристичну пам’ятку помаранчевою фарбою, потребуватиме більше зусиль і витрат, ніж передбачали спочатку.

Про це повідомляє AP з посиланням на компанію, яка займається обслуговуванням офіційних будівель в Берліні, інформує "Європейська правда".

Вартість очищення воріт спочатку була оцінена приблизно в 35 тисяч євро, однак згодом Berliner Immobilienmanagement дала зрозуміти, що витрати будуть більшими.

AP

Як зазначили в компанії, фарба проникла в пам'ятку з пісковику глибше, ніж думали спочатку, через вміст води.

Там додали, що були випробувані різні методи очищення, і, ймовірно, доведеться використовувати комбінацію раніше використаних методів, а також лазерні технології.

Компанія заявила, що наразі не може назвати точну цифру, але очікує, що "витрати будуть шестизначними".

Також в компанії планують подавати позови про відшкодування збитків у рамках цивільного права.

Два тижні тому активісти "Останнього покоління" розфарбували Бранденбурзькі ворота – одну з найвідоміших пам’яток Берліна – в помаранчевий колір у межах чергової акції протесту проти видобування викопного палива.

Група "Останнє покоління" своїми численними акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Та їхні протести викликали неоднозначну реакцію громадськості.

13 липня активісти пробралися на територію летовищ у Гамбурзі та в Дюссельдорфі і приклеїли себе до асфальту на виїздах до злітної смуги. Через це авіакомпанії Lufthansa довелось скасувати десятки рейсів, й вона вимагає від "Останнього покоління" компенсації.