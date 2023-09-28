Очистка Бранденбургских ворот после климатических активистов будет дольше и дороже

Очистка Бранденбургских ворот в немецкой столице Берлине после протеста климатических активистов, которые облили популярную туристическую достопримечательность оранжевой краской, потребует больше усилий и затрат, чем предполагалось вначале.

Об этом сообщает AP со ссылкой на компанию, которая занимается обслуживанием официальных зданий в Берлине, информирует "Европейская правда".

Стоимость очистки ворот сначала была оценена примерно в 35 тысяч евро, однако впоследствии Berliner Immobilienmanagement дала понять, что расходы будут больше.

AP

Как отметили в компании, краска просочилась в памятник из песчаника глубже, чем предполагалось изначально, из-за содержания в нем воды.

Там добавили, что были испытаны различные методы очистки, и, вероятно, придется использовать комбинацию ранее использованных методов, а также лазерные технологии.

Компания заявила, что пока не может назвать точную цифру, но ожидает, что "расходы будут шестизначными".

Также в компании планируют подавать иски о возмещении убытков в рамках гражданского права.

Две недели назад активисты "Последнего поколения" раскрасили Бранденбургские ворота – одну из самых известных достопримечательностей Берлина – в оранжевый цвет в рамках очередной акции протеста против добычи ископаемого топлива.

Группа "Последнее поколение" своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата. Но их протесты вызвали неоднозначную реакцию общественности.

13 июля активисты пробрались на территорию аэропортов в Гамбурге и в Дюссельдорфе и приклеили себя к асфальту на выездах к взлетной полосе. Из-за этого авиакомпании Lufthansa пришлось отменить десятки рейсов, и она требует от "Последнего поколения" компенсации.