Lufthansa позивається проти кліматичних активістів, через яких скасували десятки рейсів

Авіакомпанія Lufthansa вимагає компенсацій від активістів ініціативи "Останнє покоління", через акцію яких довелося скасувати десятки рейсів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Речниця компанії повідомила, що компенсації планують вимагати за скасовані рейси усіх авіаліній-учасниць групи Lufthansa, чиї рейси не відбулися через акції 13 липня в аеропортах Дюссельдорфа і Гамбурга, а також 24 листопада в аеропорту Берліна.

Суму не називають, але вочевидь буде йтися про мільйони євро. Наскільки відомо, лише перевізнику Eurowings за ті дні скасували 55 рейсів.

Авіакомпанії Condor і TUIfly також не виключають позовів, але поки не ухвалили рішення.

На відміну від акцій з блокуванням доріг, вирахувати і довести збитки авіакомпаній та аеропортів буде простіше.

Нагадаємо, 13 липня активісти пробралися на територію летовищ у Гамбурзі та в Дюссельдорфі і приклеїли себе до асфальту на виїздах до злітної смуги.

Група "Останнє покоління" своїми численними акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату.