У Берліні кліматичні активісти обляпали фарбою Бранденбурзькі ворота

Активісти екологічної групи "Останнє покоління" в неділю вранці розфарбували Бранденбурзькі ворота – одну з найвідоміших пам’яток Берліна – в помаранчевий колір у межах чергової акції протесту проти видобування викопного палива.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Останнє покоління" заявило, що акція в Берліні є частиною безстрокового протесту, який почався цього тижня, з вимогою до федерального уряду Німеччини відмовитись від газу, нафти й вугілля до 2030 року.

Фото: DPA

"Протест дає зрозуміти: настав час для політичних змін: Від викопного палива – до справедливості", – заявили активісти.

Представник поліції Берліна повідомив журналістам, що в результаті акції "Останнього покоління" постраждали всі шість колон Бранденбурзьких воріт, на місце події виїхали екстрені служби. За даними Bild, правоохоронці затримали 13 людей.

Фото: DPA

Акцію засудив мер Берліна Кай Вегнер, наголосивши, що дії активістів є не законним протестом, а незаконним пошкодженням майна та кримінальним злочином. Доєднався до критики й речник "Зелених" у Бундестазі Тарек Масальме, зазначивши, що акція "послаблює рух на захист клімату".

Група "Останнє покоління" своїми численними акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Та їхні протести викликали неоднозначну реакцію громадськості.

13 липня активісти пробралися на територію летовищ у Гамбурзі та в Дюссельдорфі і приклеїли себе до асфальту на виїздах до злітної смуги. Через це авіакомпанії Lufthansa довелось cкасувати десятки рейсів, й вона вимагає від "Останнього покоління" компенсації.