У Польщі під кордоном з Німеччиною виявили фуру з 36 мігрантами

Польські прикордонники перехопили біля кордону з Німеччиною невелику фуру, у якій виявили 36 мігрантів із Сирії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

В районі міста Костшин-над-Одрою у Любуському воєводстві прикордонники зупинили для перевірки невелику вантажівку на польських номерах, що прямувала до Німеччини. Водій був громадянином Польщі.

Straż Graniczna

У вантажному відсіку виявили 36 громадян Сирії, які нелегально потрапили на територію ЄС. Водій намагався втекти, його затримали з попереджувальними пострілами.

Затримали також ще одного поляка, водія легкового авто, який супроводжував фуру з метою допомогти уникнути перевірок.

Straż Graniczna

У Польщі за сприяння у незаконному перетині кордону у співпраці з іншими особами загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією, щоб боротися з таємним проїздом нелегальних мігрантів. Польща, зі свого боку, почала перевірки на кордоні зі Словаччиною.

У Польщі на початку місяця повідомляли, що виявляють в країні все більше нелегальних мігрантів, які прибули "балканським маршрутом", хоча спроби нелегального перетину кордону ЄС з Білорусі також не припиняються.