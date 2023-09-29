В Польше возле границы с Германией обнаружили фуру с 36 мигрантами

Польские пограничники перехватили у границы с Германией небольшую фуру, в которой обнаружили 36 мигрантов из Сирии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В районе города Костшин-над-Одрой в Любушском воеводстве пограничники остановили для проверки небольшой грузовик на польских номерах, следовавший в Германию. Водитель оказался гражданином Польши.

Straż Graniczna

В грузовом отсеке обнаружили 36 граждан Сирии, которые нелегально попали на территорию ЕС. Водитель пытался убежать, его задержали с предупредительными выстрелами.

Задержали также еще одного поляка, водителя легкового автомобиля, который сопровождал фуру с целью помочь избежать проверок.

Straż Graniczna

В Польше за содействие в незаконном пересечении границы в сотрудничестве с другими лицами грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на этой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией, чтобы бороться с тайным проездом нелегальных мигрантов. Польша со своей стороны начала проверки на границе со Словакией.

В Польше в начале месяца сообщали, что обнаруживают в стране все больше нелегальных мигрантов, прибывших по "балканскому маршруту", хотя попытки нелегального пересечения границы ЕС из Беларуси также не прекращаются.