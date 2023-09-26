Польща розпочала перевірки транспорту біля кордону зі Словаччиною

Прикордонна служба Польщі запровадила постійні та спеціальні перевірки автобусів та інших транспортних засобів, які можуть перевозити нелегальних мігрантів на польсько-словацькому кордоні.

Як передає "Європейська правда", про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter (X).

Цей крок є відповіддю на повідомлення про збільшення нелегальної міграції на так званому балканському маршруті.

"Прикордонна служба запровадила постійний та спеціальний контроль на польсько-словацькому кордоні автобусів та інших транспортних засобів, які можуть перевозити нелегальних мігрантів з цього напрямку" – повідомив Камінський.

Речник уряду Пйотр Мюллер повідомив у понеділок, що уряд, ймовірно, найближчим часом прийме рішення про посилення контролю на польсько-словацькому кордоні.

"У зв'язку з інформацією про те, що нелегальні мігранти в'їжджають до Польщі через Словаччину балканським маршрутом, ми близькі до прийняття рішення про посилення контролю на кордоні зі Словаччиною", – заявив речник.

"Протягом останніх кількох тижнів ми спостерігаємо збільшення кількості іноземців, які подорожують балканським маршрутом через Польщу до Німеччини. Особливо на ділянці кордону зі Словаччиною зросла кількість нелегальних іммігрантів. Загалом на обох ділянках південного кордону, тобто з Чехією та Словаччиною, ця кількість зросла майже в сім разів", – повідомила в інтерв'ю Polsat News Анна Міхальська, речниця Прикордонної служби.

Речник уряду підкреслив, що хоча наразі йдеться про запровадження перевірок на кордоні зі Словаччиною, в майбутньому такі ж заходи можуть бути застосовані і на кордоні з Німеччиною.

Як повідомляли, німецька влада збирається встановити стаціонарні пропускні пункти з метою боротьби з контрабандою людей на своїх кордонах.

У вересні Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія – її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.