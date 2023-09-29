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Одного з фігурантів "Катаргейту" звільнили після дев’яти місяців арешту

П'ятниця, 29 вересня 2023, 21:00

Колишнього депутата Європарламенту і підозрюваного у корупційній справі про підкуп з боку монархій Перської затоки, відомої як "Катаргейт", П’єр-Антоніо Панцері звільнили з-під арешту після дев’яти місяців.

Цю інформацію бельгійській газеті Le Soir підтвердила Федеральна прокуратура Бельгії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з умовами звільнення з-під арешту, погодженими в четвер, Панцері не зможе покидати територію Бельгії та спілкуватись із іншими підозрюваними у справі "Катаргейт".

З грудня минулого року й до квітня колишній євродепутат був під арештом у в'язниці, але після того домовився про переведення під домашній арешт й відтоді перебував у своєму домі в Брюсселі.

Федеральна прокуратура Бельгії вже кілька місяців розслідує спроби Катару й Марокко вплинути на економічні та політичні рішення Європарламенту через хабарі чинним і колишнім депутатам Європарламенту.

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Стверджується, що ці дві країни намагалися впливати на рішення та резолюції Європарламенту за посередництва колишнього італійського депутата П'єра Антоніо Панцері та його фіктивної некомерційної організації "Боротьба з безкарністю".

Звинувачення були висунуті, окрім Панцері, його парламентському помічнику Франческо Джорджі, уже колишній віцепрезидентці Європарламенту Єві Кайлі, лобісту Ніколо Фіга-Таламанці, бельгійському євродепутату Марку Тарабеллі, профспілковому діячу Луці Вісентіні та італійському євродепутату Андреа Коццоліно.

Нещодавно Європарламент посилив запобіжники від корупції та лобізму серед депутатів.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.

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