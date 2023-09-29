Одного из фигурантов "Катаргейта" освободили после девяти месяцев ареста

Бывшего депутата Европарламента и подозреваемого в коррупционном деле о подкупе со стороны монархий Персидского залива, известном как "Катаргейт", Пьер-Антонио Панцери освободили из-под ареста после девяти месяцев.

Эту информацию бельгийской газете Le Soir подтвердила Федеральная прокуратура Бельгии, сообщает "Европейская правда".

Согласно условиям освобождения из-под ареста, согласованным в четверг, Панцери не сможет покидать территорию Бельгии и общаться с другими подозреваемыми по делу "Катаргейт".

С декабря прошлого года и до апреля бывший евродепутат был под арестом в тюрьме, но после того договорился о переводе под домашний арест и с тех пор находился в своем доме в Брюсселе.

Федеральная прокуратура Бельгии уже несколько месяцев расследует попытки Катара и Марокко повлиять на экономические и политические решения Европарламента через взятки действующим и бывшим депутатам Европарламента.

Утверждается, что эти две страны пытались влиять на решения и резолюции Европарламента при посредничестве бывшего итальянского депутата Пьера Антонио Панцери и его фиктивной некоммерческой организации "Борьба с безнаказанностью".

Обвинения были выдвинуты, кроме Панцери, его парламентскому помощнику Франческо Джорджи, уже бывшему вице-президенту Европарламента Еве Кайли, лоббисту Николо Фига-Таламанке, бельгийскому евродепутату Марку Тарабелли, профсоюзному деятелю Луке Висентини и итальянскому евродепутату Андреа Коццолино.

Недавно Европарламент усилил предохранители от коррупции и лоббизма среди депутатов.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.