Продукцію Pepsi не продаватимуть у фінському парламенті через роботу компанії в РФ

Продукція компанії Pepsi більше не буде продаватися в будівлі парламенту Фінляндії.

Про це Yle розповів керівник ресторану в парламенті, передає "Європейська правда".

Уже завезені напої Pepsi прибрали з прилавків.

Раніше депутат Туомас Кеттунен зажадав, щоб у будівлі парламенту перестали продавати продукцію американської компанії через її діяльність у Росії.

Pepsi внесена Україною до списку бойкотованих товарів через бізнес у РФ.

Нагадаємо, організації в країнах Північної Європи поступово приєдналися до бойкоту відомого виробника солодощів, американської групи компаній Mondelez, яку Україна оголосила спонсором війни через відмову припинити роботу в РФ.

У квітні виробник шведської горілки Absolut оголосив про припинення всього експорту до Росії після нетривалого відновлення на тлі закликів шведів оголосити бренду бойкот.