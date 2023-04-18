Виробник горілки у Швеції зупинив експорт до Росії після закликів його бойкотувати

Виробник шведської горілки Absolut у вівторок оголосив про припинення всього експорту до Росії після нетривалого відновлення на тлі закликів шведів оголосити бренду бойкот.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Власник бренду Absolut, шведська компанія Pernod Ricard, раніше у квітні підтвердила, що відновила частину експорту до Росії після того, як зупинила його після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рішення пояснили тим, що з листопада минулого року Росія дозволила паралельний імпорт алкоголю без дозволу уповноважених імпортерів, таким чином обходячи санкції ЄС.

У Pernod Ricard підкреслили, що рішення про відновлення експорту було ухвалене частково для того, щоб захистити своїх співробітників у Росії від "кримінальної відповідальності" і звинувачень у "навмисному банкрутстві".

Але відновлення імпорту горілки в РФ викликало шквал критики, зокрема й від високопосадовців. Приміром, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що був "дуже здивований", дізнавшись про відновлення імпорту горілки.

У відповідь на рішення Pernod Ricard кілька відомих барів і ресторанів у Стокгольмі припинили продаж продукції компанії, а в соцмережах почали ширитись заклики до повного її бойкоту.

У вівторок виконавча директорка The Absolut Company Стефані Дюрру заявила, що компанія на тлі критики припиняє експорт горілки до Росії.

"Реакція останніх днів чітко відображає роль, яку Absolut відіграє для своєї великої аудиторії у Швеції. Ми визнаємо важливість довготривалих і довірливих відносин із нашими шведськими співробітниками, партнерами, споживачами та шведським суспільством в цілому", – додала вона.

Як повідомлялось, Італія, згідно з офіційною статистикою, минулого року експортувала до Росії вина на 172 мільйони євро, що є рекордним показником з початку ведення статистики.