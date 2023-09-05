Продукцию Pepsi не будут продавать в финском парламенте из-за работы компании в РФ

Продукция компании Pepsi больше не будет продаваться в здании парламента Финляндии.

Об этом Yle рассказал руководитель ресторана в парламенте, передает "Европейская правда".

Уже завезенные напитки Pepsi убрали с прилавков.

Ранее депутат Туомас Кеттунен потребовал, чтобы в здании парламента перестали продавать продукцию американской компании из-за ее деятельности в России.

Компания PepsiCo внесена Украиной в перечень международных спонсоров войны из-за бизнеса в РФ.

Напомним, организации в странах Северной Европы постепенно присоединились к бойкоту известного производителя сладостей, американской группы компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в РФ.

В апреле производитель шведской водки Absolut объявил о прекращении всего экспорта в Россию после непродолжительного восстановления на фоне призывов шведов объявить бренду бойкот.