У Північній Європі масово бойкотують виробника солодощів, оголошеного в Україні спонсором війни

Організації в країнах Північної Європи поступово приєднуються до бойкоту відомого виробника солодощів, американської групи компаній Mondelez, яку Україна оголосила спонсором війни через відмову припинити роботу в РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

До бойкоту продукції Mondelez приєднались, серед іншого, авіакомпанії SAS і Norwegian, низка готельних мереж, Норвезька футбольна федерація, а також Сили оборони Швеції, які попросили замінити продукцію групи іншими брендами.

"Ми робимо це, щоб бути у відповідності до наших інших дій щодо України", – заявила AFP речниця шведських збройних сил Гуна Грауфельдс.

Крім того, в середу група норвезьких підприємців включно з роздрібними торговельними мережами звернулися до уряду з проханням роз’яснити, чи повинні вони вилучати продукцію Mondelez.

Держсекретар Міністерства торгівлі й промисловості Норвегії Халвард Інгебрігтсен заявив, що це вирішувати повинні самі компанії, а останнє слово матимуть власне споживачі.

Компанія Mondelez володіє, серед інших, брендами Freia, Toblerone і Daim. У неї є три заводи в Росії, і Україна звинувачує компанію у тому, що, сплачуючи податки до бюджету РФ, вона робить свій внесок у забезпечення армії агресора.

Раніше відома як Kraft Foods, група Mondelez має дочірні компанії Freia в Норвегії і Marabou у Швеції. Mondelez наполягає на тому, що веде лише "обмежену діяльність" в Росії та "дотримується всіх політичних рішень і санкцій".