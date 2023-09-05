Боррель назвав дипломата ЄС, якого понад 500 днів утримують у в'язниці Ірану

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що шведським дипломатом, який працює на ЄС і перебуває у в'язниці Ірану вже понад 500 днів, є Юхан Флодерус.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав журналістам, прибувши на неформальну зустріч міністрів ЄС з питань розвитку в іспанському місті Кадіс, повідомляє AFP.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС заявив, що Брюссель невпинно наполягає на звільненні 33-річного дипломата.

"Я хочу сказати дещо про... випадок пана Флодеруса. Це громадянин Швеції, який працював на Євросоюз і незаконно утримується в Ірані протягом останніх 500 днів", – зазначив Боррель.

"Я хочу підкреслити, що я особисто, вся моя команда на всіх рівнях – європейські інституції у тісній координації зі шведською владою, яка несе першочергову відповідальність за консульський захист, а також його сім'я – наполягали на тому, щоб іранська влада звільнила його", – наголосив він.

Боррель запевнив, що ЄС продовжуватиме працювати над звільненням Флодеруса в тісному контакті з його родиною та зі шведським урядом.

Швеція і Єврокомісія 4 вересня заявили, що у в’язниці Ірану утримують шведського громадянина.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Ірані стратили шведсько-іранського дисидента Хабіба Чааба, якого Тегеран засудив за "тероризм".

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом засудив страту шведського громадянина в Ірані.

Страту Чааба також засудив Жозеп Боррель у розмові із міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном.