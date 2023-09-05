Боррель назвал дипломата ЕС, которого более 500 дней удерживают в тюрьме Ирана

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что шведским дипломатом, который работает на ЕС и находится в тюрьме Ирана уже более 500 дней, является Юхан Флодерус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистам, прибыв на неформальную встречу министров ЕС по вопросам развития в испанском городе Кадис, сообщает AFP.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявил, что Брюссель "неустанно" настаивает на увольнении 33-летнего дипломата.

"Я хочу сказать кое-что о... случае господина Флодеруса. Это гражданин Швеции, который работал на Евросоюз и незаконно удерживается в Иране в течение последних 500 дней", – отметил Боррель.

"Я хочу подчеркнуть, что я лично, вся моя команда на всех уровнях – европейские институты в тесной координации со шведскими властями, которые несут первоочередную ответственность за консульскую защиту, а также его семья – настаивали на том, чтобы иранские власти освободили его", – подчеркнул он.

Боррель заверил, что ЕС будет продолжать работать над освобождением Флодеруса в тесном контакте с его семьей и со шведским правительством.

Швеция и Еврокомиссия 4 сентября заявили, что в тюрьме Ирана удерживают шведского гражданина.

Напомним, в декабре 2022 года в Иране казнили шведско-иранского диссидента Хабиба Чааба, которого Тегеран осудил за "терроризм".

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём осудил казнь шведского гражданина в Иране.

Казнь Чааба также осудил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.