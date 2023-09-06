У Фінляндії опозиція має намір висловити недовіру уряду

Опозиційні фракції соціал-демократів (СДП), "Зелених" і "Союзу лівих сил" мають намір оголосити про недовіру уряду під час обговорення в парламенті доповіді про заходи щодо боротьби з расизмом та дискримінацією.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Yle.

У пресрелізі СДП повідомляється, що "Зелені" мають намір висловити недовіру міністерці фінансів Рііккі Пурра, яка представляє партію "Справжні фіни".

Водночас "Союз лівих сил" має намір оголосити про недовіру міністру економічного розвитку Вілле Рюдману з тієї ж політичної сили.

Урядову доповідь про заходи щодо боротьби з расизмом та дискримінацією розкритикували і "Зелені", і "Союз лівих сил" за відсутність конкретики.

Фінські парламентарії планують провести голосування про довіру уряду в п'ятницю.

Нагадаємо, за кілька днів після приходу до влади в червні фінський уряд опинився в стані хаосу. Тоді ЗМІ оприлюднили публікації міністрів з партії "Справжні фіни" (ультраправий член коаліції і друга за величиною політична група Фінляндії), які деякі критики вважали расистськими.

Міністр економіки Вільгельм Юнніла був змушений піти у відставку через неодноразові нацистські висловлювання, а лідерка партії "Справжні фіни", міністерка фінансів Ріікка Пурра, вибачилася за анонімні коментарі в інтернеті, розміщені близько 15 років тому, які містили расистські образи.

Після цього уряд Фінляндії погодив спільну політику боротьби з нетерпимістю, щоб зберегти коаліцію.