В Финляндии оппозиция намерена выразить недоверие правительству

Оппозиционные фракции социал-демократов (СДП), "Зеленых" и "Союза левых сил" намерены объявить о недоверии правительству во время обсуждения в парламенте доклада о мерах по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Yle.

В пресс-релизе СДП сообщается, что "Зеленые" собираются выразить недоверие министру финансов Риикке Пурра, которая представляет партию "Настоящие финны".

Вместе с тем, "Союз левых сил" намерены объявить о своем недоверии министру экономического развития Вилле Рюдману из той же политической силы.

Правительственный доклад о мерах по борьбе с расизмом и дискриминацией был раскритикован и "Зелеными", и "Союзом левых сил" за отсутствие конкретики.

Финские парламентарии планируют провести голосование о доверии правительству в пятницу.

Напомним, через несколько дней после прихода к власти в июне финское правительство оказалось в состоянии хаоса. Тогда СМИ обнародовали публикации министров из партии "Настоящие финны" (ультраправый член коалиции и вторая по величине политическая группа Финляндии), которые некоторые критики посчитали расистскими.

Министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за неоднократных нацистских высказываний, а лидер партии "Настоящие финны", министр финансов Риикка Пурра, извинилась за анонимные комментарии в интернете, размещенные около 15 лет назад, которые содержали расистские оскорбления.

После этого правительство Финляндии согласовало общую политику борьбы с нетерпимостью, чтобы сохранить коалицию.