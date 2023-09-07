Укр Рус Eng

США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів

фото
Четвер, 7 вересня 2023, 18:53

Сполучені Штати надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, опублікувавши спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.

За її словами, бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.

"США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", – зазначила вона.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Зброя ЗСУ Війна з РФ