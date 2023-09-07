США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів

Сполучені Штати надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, опублікувавши спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.

За її словами, бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.

Я пишаюся тим, що стою разом із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря США Нуланд @UnderSecStateP і моїми колегами з @StateDept, щоб відзначити передачу українським прикордонникам і поліції перших наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і… pic.twitter.com/YdO7u63ur4 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 7, 2023

"США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", – зазначила вона.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.