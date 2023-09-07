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США передадут Украине 190 бронеавтомобилей

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Четверг, 7 сентября 2023, 18:53

Соединенные Штаты пришлют Украине 190 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, опубликовав совместное фото с исполняющей обязанности заместителя Госсекретаря Викторией Нуланд и коллегами из Госдепа.

По ее словам, бронеавтомобили MRAP получат украинские пограничники и полиция, которые получат возможность защищать мирных жителей.

"США предоставят 190 автомобилей MRAP, чтобы дать возможность храбрым украинским правоохранителям защищать мирных жителей – особенно тех, кто находится вблизи линии фронта", – отметила она.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.

Ранее правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

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