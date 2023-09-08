В Іспанії рятувальники виявили тіла двох чоловіків, які зникли під час сильних повеней

В Іспанії поліція і рятувальники знайшли тіла двох чоловіків, які вважалися зниклими безвісти в сільській місцевості на захід від Мадрида під час сильних повеней, які накрили центральну частину країни минулими вихідними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рятувальні служби знайшли тіла поблизу міста Альдеа-дель-Фресно, де в неділю вийшла з берегів річка Альберче.

83-річного чоловіка затягнуло сильною течією, коли той перебував біля свого будинку у Вільяманте, ще один чоловік зник безвісти, коли автомобіль, в якому він подорожував з сім'єю, затягнуло в річку в ніч на неділю. Дружину і доньку загиблого чоловіка врятували тієї ж ночі, а його сина знайшли живим після того, як він провів ніч на дереві.

Раніше повідомлялося про п'ятьох жертв повеней в Іспанії. Найбільше від негоди постраждали провінції Толедо, де одна жінка досі вважається зниклою безвісти, а також Мадрид.

Нагадаємо, у Греції внаслідок сильних повеней загинули вже десять осіб.