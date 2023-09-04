Потужний шторм в Іспанії: кількість жертв зросла до п'яти, є зниклі безвісти

Через потужний шторм в Іспанії загинуло вже п’ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними місцевої влади, у провінції Толедо, на південь від Мадрида, в понеділок були знайдені тіла трьох чоловіків.

Тіло одного із загиблих виявили в автомобілі, ще одного знайшли в гаражному ліфті. Крім того, тіло 50-річного чоловіка було витягнуто зі стоку.

Ще двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули, потонувши в бурхливій воді, при спробі пробратися в ущелину на північному сході Іспанії.

Тим часом тривають пошуки чоловіка, який подорожував з дружиною і двома дітьми в регіоні Мадрида в неділю ввечері.

Їхній автомобіль був знесений водами річки Альберче, яка вийшла з берегів. Дружина і дочка змогли врятуватися, а 10-річний син заліз на дереві і був знайдений там через кілька годин.

Зниклими безвісти вважаються ще щонайменше двоє людей.

Вихідними Іспанію накрила негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом.

У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів. Приблизно 10 тисячам мешканців було заборонено виходити з домівок на кілька годин через небезпечні повені.

У понеділок у Мадриді наслідки шторму продовжували впливати на роботу метрополітену та дорожній рух.

Тим часом на півдні Іспанії цього літа через посуху повністю пересохла велика лагуна.