В Испании спасатели обнаружили тела двух мужчин, пропавших во время сильных наводнений

В Испании полиция и спасатели нашли тела двух мужчин, которые считались пропавшими без вести в сельской местности к западу от Мадрида во время сильных наводнений, которые накрыли центральную часть страны в минувшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спасательные службы нашли тела вблизи города Альдеа-дель-Фресно, где в воскресенье вышла из берегов река Альберче.

83-летнего мужчину затянуло сильным течением, когда тот находился возле своего дома в Вильяманте, еще один мужчина пропал без вести, когда автомобиль, в котором он путешествовал с семьей, затянуло в реку в ночь на воскресенье. Жену и дочь погибшего мужчины спасли той же ночью, а его сына нашли живым после того, как он провел ночь на дереве.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате наводнений в Испании. Больше всего от непогоды пострадали провинции Толедо, где одна женщина до сих пор считается пропавшей без вести, а также Мадрид.

Напомним, в Греции уже десять человек погибли в результате масштабных наводнений.