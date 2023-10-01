Президент Сербії заперечує нарощування військ біля Косова і каже про "кампанію брехні"

Президент Сербії Александар Вучич заперечив повідомлення про нарощування військових сил уздовж кордону з Косовом.

Як повідомляє "Європейська правда", агентство AP цитує сербського президента.

Зокрема, Вучич скаржиться на "кампанію брехні" проти його країни.

"Проти нашої Сербії розпочато кампанію брехні. Вони багато брехали про присутність наших збройних сил ..... Насправді їх турбує те, що Сербія має те, що вони називають сучасним озброєнням", – сказав він у відеозверненні, опублікованому в Instagram.

Вучич зазначив, що Сербія продовжить інвестувати у власну обороноздатність, але водночас "хоче миру".

"Все, що вони сказали, вони вигадали і набрехали, і вони знали, що вигадують і брешуть", – додав сербський президент.

Нагадаємо, минулими вихідними на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Наприкінці цього тижня Приштина і США заявили про присутність значної кількості сербських військ біля кордонів з Косовом. Посадовці США у зв'язку з цим провели розмови з лідерами Сербії і Косова.

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