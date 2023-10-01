Президент Сербии отрицает наращивание войск возле Косово и говорит о "кампании лжи"
Президент Сербии Александар Вучич опроверг сообщения о наращивании военных сил вдоль границы с Косово.
Как сообщает "Европейская правда", агентство AP цитирует сербского президента.
В частности, Вучич жалуется на "кампанию лжи" против его страны.
"Против нашей Сербии начата кампания лжи. Они много врали о присутствии наших вооруженных сил ..... На самом деле их беспокоит то, что Сербия имеет то, что они называют современным вооружением", – сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram.
Вучич отметил, что Сербия продолжит инвестировать в собственную обороноспособность, но при этом "хочет мира".
"Все, что они сказали, они выдумали и наврали, и они знали, что выдумывают и врут", – добавил сербский президент.
Напомним, в минувшие выходные на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.
В конце этой недели Приштина и США заявили о присутствии значительного количества сербских войск у границ с Косово. Чиновники США в связи с этим провели разговоры с лидерами Сербии и Косово.
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