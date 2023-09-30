CША помітили значні сили сербської армії біля кордону з Косовом

Сполучені Штати спостерігають значну присутність сербських військ біля кордону з частково визнаним Косовом.

Як повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда", про це заявили у Білому домі.

Речник Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон спостерігає присутність значних сербських сил уздовж кордону з Косовом.

"Це включає безпрецедентне розгортання передової сербської артилерії, танків, мотострілецьких підрозділів. Ми вбачаємо у цьому дуже дестабілізуючий розвиток подій і закликаємо Сербію відвести ці сили від кордону", – заявив Кірбі.

Він додав, що ці сили з’явилися під кордоном протягом минулого тижня, мета таких дій сербської сторони незрозуміла.

Держсекретар США Ентоні Блінкен телефонував з цього приводу президенту Сербії Александару Вучичу та закликв його до негайної ескалації і повернення до діалогу.

Водночас радник з нацбезпеки Джейк Салліван говорив з прем’єром частково визнаного Косова Альбіном Курті.

Президент Вучич не став заперечувати, що Сербія наростила присутність військ біля Косова, але відкидає припущення, що ці сили у бойовій готовності та наполягає, що там "навіть не половина військ, які були 2-3 місяці тому".

Нагадаємо, минулими вихідними на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Косовські правоохоронці і сили місії НАТО KFOR після того виявили в районі великий арсенал піхотинської зброї, включно з мінометами й ПТРК. Прем’єр Косова прямо звинуватив Белград в озброєнні цих бойовиків.

Після того оголосили, що місія KFOR збільшить присутність у регіоні.

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