У частково визнаному Косові розповіли про переміщення військ Сербії біля своїх кордонів

В уряді частково визнаного Косова розповіли про переміщення сербських військ до кордонів та закликають Белград відвести їх.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували на сайті уряду.

У ній зазначають, що переміщення сербських сил відбулося на трьох напрямках: підрозділи 2-ї бригади вирушили від Рашки до північного кордону Косова, підрозділи 3-ї бригади – з Ніса у напрямку північно-східного кордону, 4-ї бригади – з Вранє у напрямку східного кордону.

"Учора (тобто 29 вересня) військові підрозділи сербської армії розмістили сили військових та жандармерію на 48 оперативних базах, що розташовані уздовж кордону з Косовим, за кілька кілометрів вглиб території Сербії", – зазначає Приштина. За їхніми даними, там є засоби ППО і важка артилерія.

"Ми висловлювали стурбованість з приводу існування цих 48 передових баз військових і жандармерії багато разів і наголошували, що вони можуть слугувати для підтримки можливої збройної агресії проти Косова, що тепер підтверджується…

Після невдачі збройної атаки з використанням парамілітарних угруповань, очолюваних Міланом Радойчичем, переміщення і розташування сербських військ уздовж кордону з Косовим – наступний крок Сербії для того, щоб загрожувати територіальній цілісності нашої країни та міжнародній військовій присутності у Косові", – заявили в уряді.

У заяві додають, що тримають зв’язок із США та європейськими союзниками і відзначили швидку і чітку реакцію США.

"Закликаємо президента Вучича та установи Сербії негайно відвести усі війська від кордонів Косова та закрити і демілітаризувати 28 військових баз і 20 баз жандармерії", – заявили у Приштині додавши, що готові захищатися.

Нагадаємо, у США заявили, що спостерігають значну присутність сербських військ біля кордону з частково визнаним Косовом, американські посадовці у зв'язку з цим провели розмови з лідерами Сербії і Косова.

Німеччина закликала Сербію відвести частину військ від кордону з Косовом.

Читайте також на цю тему: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові