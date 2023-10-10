CNN: США пропонують Ізраїлю планування спецоперацій і розвідку для звільнення заручників

США пропонують Ізраїлю допомогу в плануванні спеціальних операцій та розвідувальну підтримку в межах зусиль зі звільнення заручників, захоплених ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомив неназваний представник Міністерства оборони.

За його словами, ця підтримка не передбачає присутності американських військ на території Ізраїлю, натомість надається у формі розвідки, спостереження та рекогносцировки.

Посадовець заявив, що підтримка включатиме допомогу з боку Центрального командування Збройних сил та Командування спеціальних операцій США, а також Об'єднаного командування спеціальних операцій (JSOC), яке є військовим командуванням, що розробляє тактику й плани спеціальних операцій.

Ця тема також піднімалася під час телефонної розмови між міністром оборони США Ллойдом Остіном та його ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, яка відбулася на вихідних, зазначив представник Пентагону.

Після цього, повідомляє CNN, Остін доручив команді JSOC "просунутися вперед" у плануванні та розвідувальній підтримці ізраїльських військових.

Ізраїль публічно не повідомив, скільки заручників було захоплено внаслідок несподіваної нападу ХАМАС з боку Гази, але офіційні особи визнали, що їхня кількість є значною.

Раніше стало відомо, що США не мають наміру вводити війська в Ізраїль, який зазнав нападу ХАМАС.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.