CNN: США предлагают Израилю планирование спецопераций и разведку для освобождения заложников

США предлагают Израилю помощь в планировании специальных операций и разведывательную поддержку в рамках усилий по освобождению заложников, захваченных ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сообщил неназванный представитель Министерства обороны.

По его словам, эта поддержка не предусматривает присутствия американских войск на территории Израиля, а предоставляется в форме разных видов разведки и наблюдения.

Чиновник заявил, что поддержка будет включать помощь со стороны Центрального командования Вооруженных сил и Командования специальных операций США, а также Объединенного командования специальных операций (JSOC), которое является военным командованием, разрабатывающим тактику и планы специальных операций.

Эта тема также поднималась во время телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галлантом, который состоялся на выходных, отметил представитель Пентагона.

После этого, сообщает CNN, Остин поручил команде JSOC "продвинуться вперед" в планировании и разведывательной поддержке израильских военных.

Израиль публично не сообщил, сколько заложников было захвачено в результате неожиданного нападения ХАМАС со стороны Газы, но официальные лица признали, что их количество является значительным.

Ранее стало известно, что США не намерены вводить войска в Израиль, который подвергся нападению ХАМАС.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС.