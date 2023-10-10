Зеленський підписав закон про відкриті е-декларації
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування посадовців із негайним відкриттям декларацій.
Як пише "Європейська правда", про це свідчить картка законопроєкту №9534.
Закон відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.
Раніше Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.
Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.
Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.
Після цього президент Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування, заявивши, що декларації мають бути відкритими одразу.