Рада схвалила закон про е-декларації з урахуванням вето Зеленського
Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.
Про це у Telegram повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує "Європейська правда".
За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.
Схвалені Радою пропозиції президента передбачають відкриття реєстру у термін не більше 60 днів
Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.
Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.
Після цього президент Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування, заявивши, що декларації мають бути відкритими одразу.