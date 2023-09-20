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Рада схвалила закон про е-декларації з урахуванням вето Зеленського

Середа, 20 вересня 2023, 14:43

Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

Про це у Telegram повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує "Європейська правда".

За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.

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Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.

Після цього президент Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування, заявивши, що декларації мають бути відкритими одразу.

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