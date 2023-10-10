Зеленский подписал закон об открытых е-декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования для чиновников с немедленным открытием деклараций.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует карточка законопроекта №9534.

Согласно обнародованной информации, документ был возвращен с подписью президента 10 октября.

Закон восстанавливает электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

Напомним, в начале сентября Рада приняла в целом закон, который восстанавливает электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.

После этого президент Зеленский наложил вето на закон о восстановлении электронного декларирования, заявив, что декларации должны быть открытыми сразу.