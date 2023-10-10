Маккарті каже, що готовий повернутися на посаду спікера Палати представників

Конгресмен Кевін Маккарті не виключив, що повернеться на посаду спікера, якщо Республіканська конференція Палати представників не зможе прийняти рішення про його заміну.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у радіопередачі "Шоу Г'ю Г'юїтта", повідомляє The Hill.

У відповідь на питання, чи буде він знову виконувати обов'язки спікера, якщо республіканці зайдуть у глухий кут щодо його заміни, Маккарті сказав, що готовий повернутися, якщо так вирішить конференція республіканців.

"Усе, що захоче конференція, я зроблю. Я думаю, що ми повинні бути сильними. Я думаю, що ми повинні бути єдиними", – наголосив конгресмен.

При цьому Маккарті захищає своє рішення про тимчасове федеральне фінансування для уникнення шатдауну за рахунок голосів демократів, вказуючи на війну, що спалахнула в Ізраїлі.

"Це вони хотіли закриття уряду. Ми б не платили нашим військовим, поки ми відправляємо туди наші військові кораблі – 30 тисяч американських чоловіків і жінок в наших збройних силах на Близькому Сході не отримували б зарплату прямо зараз. Якими б слабкими ми були б зараз?" – зазначив він.

Деякі республіканці, такі як Джон Дуарте і Том МакКлінток, стверджують, що Маккарті треба відновити на посаді спікера, особливо на тлі нової війни в Ізраїлі.

У вівторок у Палаті представників відбудеться форум кандидатів, а в середу – внутрішні вибори на конференції.

Нагадаємо, 3 жовтня Маккарті прогнозовано позбувся своєї посади під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Він став спікером Палати представників лише з 15-ої спроби в січні 2023 року після укладання угоди з ультраправими республіканцями. Вона, серед іншого, передбачала, що motion to vacate може бути ініційована лише одним конгресменом.

Цей механізм став важелем впливу ультраправих на Маккарті, оскільки – як і показало голосування у вівторок – Демократична партія не підтримала б спікера в разі, якби було винесене питання про його відставку.

Ініціатором відставки Маккарті став представник ультраправого крила його партії Метт Гейц, який висловив обурення ухваленням резолюції про тимчасове федеральне фінансування для уникнення шатдауну за рахунок голосів демократів.

Хоча у цій резолюції не були передбачені кошти для фінансування допомоги Україні, Гейц стверджував, нібито Маккарті уклав "таємну угоду" з президентом США Джо Байденом про схвалення підтримки Києву в його боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

Відомо, що сам Маккарті не виступає принципово проти надання Україні військової та іншої допомоги – на відміну від ультраправих "колег", але публічно вимагав від адміністрації Байдена гарантувати підзвітність щодо витрачених коштів, а від української сторони – "план перемоги" у війні.