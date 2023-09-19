Маккарті не обіцятиме Зеленському подальшу підтримку України, натомість має до нього питання

Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті підтвердив, що в четвер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, але відмовився обіцяти йому схвалення в Конгресі подальшого фінансування підтримки України.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи буде він під час зустрічі із Зеленським обіцяти схвалення додаткових коштів на допомогу Україні, Маккарті мовив: "Зеленського хіба обирали до Конгресу? Він що, наш президент? Я не маю йому нічого обіцяти".

"У мене до нього (Зеленського. – Ред.) є питання. Де підзвітність стосовно коштів, які ми вже витратили? Який у нього план перемоги? Гадаю, це те, що хочуть дізнатись і американці", – заявив спікер нижньої палати Конгресу.

Маккарті підкреслив, що вважає "неправильним" і "звірством" вторгнення Росії в Україну й прагне його припинення.

"Але водночас, як я й казав від початку, я хочу підзвітності щодо того, на що витрачаються кошти наших платників податків, які тяжко працюють. І я хочу дізнатись план перемоги (України. – Ред.)", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері повідомив про прибуття до США. Там він зокрема проведе переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.