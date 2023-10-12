Німеччина надасть військову допомогу Ізраїлю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Ізраїлю військову допомогу після нападу з боку терористів ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю глав оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Reuters.

За його словами, ФРН передасть Ізраїлю два дрони Heron, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил, про які той просив.

"Крім того, є перші запити на боєприпаси для кораблів, які ми зараз будемо обговорювати з ізраїльтянами. Ми стоїмо на боці Ізраїлю", – наголосив Пісторіус.

Раніше стало відомо, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

За словами президента США Джо Байдена, американська адміністрація також ділитиметься з ізраїльськими партнерами розвідданими й скерує експертів для консультацій – зокрема й стосовно визволення громадян США, яких ХАМАС тримає в заручниках.

Напад ХАМАС на Ізраїль у суботу, 7 жовтня, став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. Ізраїльська сторона говорить про понад 1200 загиблих, у секторі Газа їх налічується понад 900.

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