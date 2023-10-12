Германия предоставит военную помощь Израилю

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях передать Израилю военную помощь после нападения со стороны террористов ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, сообщает Reuters.

По его словам, ФРГ передаст Израилю два дрона Heron, состоящих на вооружении немецких военно-воздушных сил, о которых тот просил.

"Кроме того, есть первые запросы на боеприпасы для кораблей, которые мы сейчас будем обсуждать с израильтянами. Мы стоим на стороне Израиля", – подчеркнул Писториус.

Ранее стало известно, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в частности боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

По словам президента США Джо Байдена, американская администрация также будет делиться с израильскими партнерами разведданными и направит экспертов для консультаций – в том числе и по освобождению граждан США, которых ХАМАС держит в заложниках.

Нападение ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, стало крупнейшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. Израильская сторона говорит о более 1200 погибших, в секторе Газа их насчитывается более 900.

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