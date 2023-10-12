Польща продовжить контроль на кордоні зі Словаччиною

Польща оголосить у четвер про намір продовжити тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною.

Про це заявив у четвер польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, його цитує агентство PAP, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми оголосимо, що тимчасовий контроль буде продовжено до 2 листопада... Ми також поінформуємо Європейську комісію про те, що ми переходимо до другого етапу і продовжуємо тимчасовий контроль", – сказав міністр.

Тимчасовий контроль на кордоні Польщі зі Словаччиною вперше був запроваджений 4 жовтня.

"Є хороші результати, є чіткі ефекти. Не буде ніяких маршрутів нелегальної міграції через Польщу", – додав міністр.

Польща пішла на цей крок після того, як Словаччина оголосила в середу про продовження контролю на своєму кордоні з Угорщиною до 3 листопада.

Уряд Братислави запровадив прикордонний контроль 5 жовтня, слідом за Польщею, Чехією та Австрією, які раніше посилили контроль на своїх кордонах зі Словаччиною.

За даними словацького уряду, кількість мігрантів, які в'їжджають до Словаччини, переважно з Близького Сходу та Афганістану, цього року зросла в одинадцять разів до майже 40 тисяч осіб.

Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія та Німеччина входять до Шенгенської зони відкритих кордонів Європейського Союзу.

Минулого місяця Німеччина запровадила перевірки на кордонах з країнами-сусідами.