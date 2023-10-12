Польша продлит контроль на границе со Словакией

Польша объявит в четверг о намерении продлить временный контроль на границе со Словакией.

Об этом заявил в четверг польский министр внутренних дел Мариуш Каминский, его цитирует агентство PAP, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы объявим, что временный контроль будет продлен до 2 ноября... Мы также проинформируем Европейскую комиссию о том, что мы переходим ко второму этапу и продолжаем временный контроль", – сказал министр.

Временный контроль на границе Польши со Словакией впервые был введен 4 октября.

"Есть хорошие результаты, есть четкие эффекты. Не будет никаких маршрутов нелегальной миграции через Польшу", – добавил министр.

Польша пошла на этот шаг после того, как Словакия объявила в среду о продлении контроля на своей границе с Венгрией до 3 ноября.

Правительство Братиславы ввело пограничный контроль 5 октября, вслед за Польшей, Чехией и Австрией, которые ранее усилили контроль на своих границах со Словакией.

По данным словацкого правительства, количество мигрантов, въезжающих в Словакию, преимущественно с Ближнего Востока и Афганистана, в этом году выросло в одиннадцать раз до почти 40 тысяч человек.

Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия и Германия входят в Шенгенскую зону открытых границ Европейского Союза.

В прошлом месяце Германия ввела проверки на границах со странами-соседями.